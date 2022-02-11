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Gündem Tanju Okan'ın oğlu hayatını kaybetti
Gündem

Tanju Okan'ın oğlu hayatını kaybetti

Şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, fıtık ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tansu Okan'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 08:29:00 -
Tanju Okan'ın oğlu hayatını kaybetti

58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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