Tanju Çolak Fenerbahçe hocası İsmail Kartal için "kendini yenileyememiş" dedi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Fenerbahçe yıllarında oda arkadaşlığı yaptığı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için "Severim ama kendini yenileyememiş, geliştirememiş, dersini çalışmamış" dedi.

Çolak, memleketi Samsun'da kan bağışında bulundu. Kan bağışının acil değil, her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken eski golcü, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, yıldız golcüler ve teknik direktörler hakkındaki görüşlerini aktardı.

"Şampiyonluk Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer"

Ligde 4 haftanın geride kaldığını, şu anda şampiyonu söylemenin kolay olmadığını belirten Çolak, İsviçre İstatistik Kurumu verilerine göre dünyadaki 48 efsane golcüden biri olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım'ı "efsane başkan" olarak niteleyen Çolak, Yıldırım'ın ömrünü futbola verdiğini, taktiksel olarak olmasa da futbolu iyi bildiğini kaydetti.

Şampiyonluk yarışına ilişkin Çolak, "Sezon başında 2 şampiyonluk adayım vardı ama şu anda 3'e çıktı. Beşiktaş, bende farklı düşüncelere yer vermeye başladı. İstek, arzu, taktiksel plan ve hocasıyla şampiyonluk adaylarım arasına girdi. Şampiyonluğun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzonspor için Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelmesini önemli bulan Çolak, takımın iyi olduğunu ancak lige iyi başlamadığını söyledi. Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi yenen Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiğini ve Paul Onuachu'nun yeniden sahne aldığını hatırlatan Çolak, bunu "tepki-etki meselesi" olarak değerlendirdi. "Onuachu, o golleri atsa Fatih Tekke hala görevinin başındaydı. Bence erken istifa etti" dedi.

"İsmail Kartal ile Fenerbahçe geleceği görmüyorum"

Fenerbahçe'deki 3,5 yıllık futbolculuk kariyerinin 1,5 senesinde Kartal ile oda arkadaşlığı yaptığını anlatan Çolak, "İsmail Kartal ile Fenerbahçe geleceği görmüyorum" dedi. Aziz Yıldırım'ın çok kesin konuştuğunu ancak başarısızlık halinde teknik direktörün arkasında ne kadar durabileceğini sorgulayan Çolak, Türkiye'de başarısızlığın hep teknik adama yazıldığını, transferleri teknik direktör yapmışsa yönetimin haklı olduğunu, tersi bir durumda ise teknik direktörün suçu bulunmadığını söyledi.

Çolak'a göre Kartal, Fenerbahçe'yi bıraktığı süreçten tekrar göreve geldiği süreye kadar futbolu daha geliştirmeliydi. Geliştirmediğini gördüğünü söyleyen eski golcü, Marco Asensio ve diğer oyuncularla sorunların sürdüğünü aktardı. Yıldız oyunculara yaklaşım konusunda ise "Kaliteli, skoru değiştiren oyuncuları biraz kucaklamak, sarılmak, saygı duymak ve sevgi göstermen lazım. Onun kaprisini çekeceksin. Çünkü o, skoru değiştirir" ifadelerini kullandı.

"İsmail Kartal ile başarı gelmesi çok zor" diyen Çolak, Kartal'ın Roma maçındaki beraberlik ve mağlubiyette istifa edebileceğini 3-4 gün önce söylediğini belirterek "Dediğim çıktı" dedi. Şişe atılma meselesine hakim olmadığını da ekleyen Çolak, "Yapılan hareket çok çirkindir" ifadesini kullandı.

"Dünyada hiçbir teknik direktör santrforsuz oynamıyor ama Montella oynuyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın santrforsuz bir oyun tercih ettiğini ve Milli Takım'ın başında durmaması gerektiğini belirten Çolak, "Benden başka altın ayakkabı alabilecek bir Türk santrfor çıkacağını sanmıyorum" dedi. Santrforsuz sistemin kalmadığını, Barcelona ve Bayern Münih'in santrforsuz nasıl oynanacağını en az 1 yıl denediğini söyleyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Galatasaray'da sıkıntı ne? Osimhen yok. Koşu yapan, gol atan, pres yapan, topu tutan bir tek o var. Santrfor orada olmazsa top da o bölgeye gitmiyor. Hala santrforsuz oynanıyor ve öyle oynamaya devam edeceğini beyan ediyor."

Futbolculuk kariyerinde 284 maçta forma giyen Tanju Çolak, 254 gol attı; 1 Altın Ayakkabı ödülü ile 9 Türkiye Ligi gol krallığı kazandı.