Tanıtım fonu geliyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi tanıtmak için için yeni bir fon oluşturacaklarını açıkladı. Ersoy, “2019’da hayata geçirmeyi planladığımız bu fonun da rolü ile özel sektör, turizm tanıtım ve yatırımlarında kendisini daha çok hissettirecek” dedi.

Türkiye’nin turizm hedeflerine de değinen Ersoy, şu açıklamalarda bulundu.

“Biliyorsunuz 40 milyonu geçeceğimizi iddia etmiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteriyor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23’lük bir artış bekliyorum. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum.

Biz kişi başı geliri arttırmaya konsantre olmalıyız. Bundan sonra gelen turistin nitelikli olması için çaba harcamalıyız. Konaklama dışında harcama yapabilecek gelir durumu yüksek turistleri hedeflemeliyiz. O yüzden de 2019 itibarıyla tanıtım pazarlama politikalarımızı bu seviyede yapıyoruz.”

Türkiye turizmde yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor. Üçüncü çeyrek itibari ile turist sayısının yüzde 23 artarak 32 milyonu bulduğunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Demek ki ülkemiz bu sene 40 milyon rakamını geçecek, rekor kıracak” öngörüsünde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye’nin turizm gelirinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 artışla 11,5 milyar doları bulduğunu kaydeden Ersoy, rakamı yukarıya çekmek için gerekli adımları atacakları sözünü verdi. Bu dönemde turist sayısının yüzde 23 artarak 32 milyona dayandığını dile getiren Ersoy, “Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kıracağız” dedi.

Gecelik gelire ondaklanılmalı

2019’da yeni bir uygulama başlatacaklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) kişi başı gecelik geliri talep edeceğiz. Kişi sayısındaki artış sevindirici, motive edici. Ama bundan böyle kişi başı gecelik geliri arttırmaya odaklanmalıyız. Rakip olarak görmemiz gereken İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini yakalamaya çalışmalıyız. Nitelikli turist çekmeyi esas almalıyız. Şu aşamada konaklama dış harcaması yüksek, uzun konaklama yapan veya yüksek gelir grubuna sahip turisti hedeflememiz gerekiyor. O zaman yaptığımız iş çok daha kaliteli olacaktır. Hem hizmet standartlarımız yükselecek hem yatırımlarımız artacak hem de ülkemiz yabancı sermaye çekecektir.”

Tarifeli seferler başlıyor

Turist sayısını arttırmak için ulaşımı kolay kılacak adımlar attıklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi: “Yolcular Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi bölgelere charter ile geliyor. Buralarda nitelikli turist istiyorsanız tarifeli seferlere geçmeniz gerekiyor. Bu çerçevede Ekim başında Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol yaptık. Protokol kapsamında 2019 Nisan ayı itibari ile 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferleri başlatıyoruz. İlk etapta 850 bin koltuklu seferler icra edeceğiz. Hedefimiz bu rakamı her sene yüzde 100’e yakın arttırmak.”



2023 hedeflerini 2019, en geç 2020’de yakalamayı amaçladıklarının altını çizen Ersoy, tarifeli seferlerin korunabilmesi için sezonun uzatılması gerektiğine işaret etti. Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, yeni yatırım alanlarını planlarken senenin tamamında açık kalabilecek; içinde golf, spor alanları, kongre salonları olan tesislere ağırlık vereceklerini kaydetti.