THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tanıtım fonu geliyor

Turizm gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kıracağız” dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:32
Tanıtım fonu geliyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi tanıtmak için için yeni bir fon oluşturacaklarını açıkladı. Ersoy, “2019’da hayata geçirmeyi planladığımız bu fonun da rolü ile özel sektör, turizm tanıtım ve yatırımlarında kendisini daha çok hissettirecek” dedi.

Türkiye’nin turizm hedeflerine de değinen Ersoy, şu açıklamalarda bulundu.

Biliyorsunuz 40 milyonu geçeceğimizi iddia etmiştik. Bu sene geçeceğiz inşallah. Son veriler öyle gösteriyor. Önümüzdeki seneye de ben yine bu seneki gibi yüzde 23’lük bir artış bekliyorum. 48 milyonluk hedefi yakalayacağımızı umuyorum.
Biz kişi başı geliri arttırmaya konsantre olmalıyız. Bundan sonra gelen turistin nitelikli olması için çaba harcamalıyız. Konaklama dışında harcama yapabilecek gelir durumu yüksek turistleri hedeflemeliyiz. O yüzden de 2019 itibarıyla tanıtım pazarlama politikalarımızı bu seviyede yapıyoruz.

Türkiye turizmde yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor. Üçüncü çeyrek itibari ile turist sayısının yüzde 23 artarak 32 milyonu bulduğunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Demek ki ülkemiz bu sene 40 milyon rakamını geçecek, rekor kıracak” öngörüsünde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye’nin turizm gelirinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 artışla 11,5 milyar doları bulduğunu kaydeden Ersoy, rakamı yukarıya çekmek için gerekli adımları atacakları sözünü verdi. Bu dönemde turist sayısının yüzde 23 artarak 32 milyona dayandığını dile getiren Ersoy, “Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kıracağız” dedi.

Gecelik gelire ondaklanılmalı

2019’da yeni bir uygulama başlatacaklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) kişi başı gecelik geliri talep edeceğiz. Kişi sayısındaki artış sevindirici, motive edici. Ama bundan böyle kişi başı gecelik geliri arttırmaya odaklanmalıyız. Rakip olarak görmemiz gereken İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini yakalamaya çalışmalıyız. Nitelikli turist çekmeyi esas almalıyız. Şu aşamada konaklama dış harcaması yüksek, uzun konaklama yapan veya yüksek gelir grubuna sahip turisti hedeflememiz gerekiyor. O zaman yaptığımız iş çok daha kaliteli olacaktır. Hem hizmet standartlarımız yükselecek hem yatırımlarımız artacak hem de ülkemiz yabancı sermaye çekecektir.”

Tarifeli seferler başlıyor

Turist sayısını arttırmak için ulaşımı kolay kılacak adımlar attıklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi: “Yolcular Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi bölgelere charter ile geliyor. Buralarda nitelikli turist istiyorsanız tarifeli seferlere geçmeniz gerekiyor. Bu çerçevede Ekim başında Türk Hava Yolları (THY) ile bir protokol yaptık. Protokol kapsamında 2019 Nisan ayı itibari ile 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferleri başlatıyoruz. İlk etapta 850 bin koltuklu seferler icra edeceğiz. Hedefimiz bu rakamı her sene yüzde 100’e yakın arttırmak.


2023 hedeflerini 2019, en geç 2020’de yakalamayı amaçladıklarının altını çizen Ersoy, tarifeli seferlerin korunabilmesi için sezonun uzatılması gerektiğine işaret etti. Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, yeni yatırım alanlarını planlarken senenin tamamında açık kalabilecek; içinde golf, spor alanları, kongre salonları olan tesislere ağırlık vereceklerini kaydetti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:32
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. Mehmet Nuri Ersoy
  5. Türkiye
  6. Türk Hava Yolları
  7. THY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin önünü açmalı
    1. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    2. Büyümeye pozitif katkı devam edecek
    3. Enerji yatırımlarında büyük adımlar
    4. Ticarette engeller kalkıyor kazanç..
    5. Sanayi ve teknoloji alanında..
    6. Hizmet ağını dört koldan genişleten..
    7. Pakdemirli'den üreticiye daha çok destek
    8. Tanıtım fonu geliyor
    9. Turizmde işler yoluna giriyor
    10. Emin adımlarla ilerliyoruz
    11. Enflasyonla mücadeleye 'tatlı' destek..
    12. Meselemiz Türkiye
    13. ABD'den bir yaptırım daha! İran ve..
    14. Organizasyon deneyimi ile güçlü adımlar
    15. Bu işin başında gençler var
    16. İslam dünyasının girişimcileri..
    17. Faiz sistemine dur diyen üreticiyi..
    18. Enflasyonla topyekün mücadele piyasaya..
    19. Savunma sanayiinde hamle üstüne hamle
    20. “Kısa çalışma firmaları dövize karşı..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı