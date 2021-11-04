Tanıdık isimden, Barcelona'ya müjde

Barcelona taraftarının dört gözle beklediği müjdeyi Süper Lig'in eski futbolcusu Rodrigo Tabata verdi.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Katalan devi eski öğrencisi Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu.

Xavi efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya sıcak bakıyor. 41 yaşındaki İspanyol teknik adam Barcelona'ya gitmek istediğini ve kulüplerin anlaşma zemini bulmasını beklediğini söyledi.

Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi ile ilgili müjdeyi ise Süper Lig'in eski yıldızı Rodrigo Tabata verdi.

Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giyen Rodrigo Tabata, 2010'dan bu yana Katar'da top koşturuyor.

11 yıldır kariyerini Katar'da sürdüren Rodrigo Tabata bu süreçe Al Rayyan ve Al Sadd formaları giydi. Hala Al Sadd için ter döken Brezilya asıllı futbolcu bir süredir Xavi ile birlikte çalışıyor.

Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti ve "Teşekkürler Xavi" notunu paylaştı.