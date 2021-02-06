Tane tane tereyağlı pilav nasıl yapılır?
Tam ölçülü pilav tarifi | Ana yemeklerin yanında mutlaka ikram edilen pilavı yapmak maharetten ziyade doğru ölçüyle mümkün. Peki, tane tane pilav nasıl yapılır? Lezzetli pilav yapmanın püf noktası | Tam ölçülü pilav
Tereyağlı pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane bir pilav hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri merak ediyor. İşte, tam ölçülü pilav tarifi
Tane tane pilav tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3,5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Tereyağlı pilav nasıl yapılır?
Pirinci ayıklayıp suda bekletin.
15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.
Tereyağını tencereye alın.
Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.
Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.
Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.
Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.