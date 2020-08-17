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Spor

Tamer Taşpınar: "Halterde testi pozitif çıkan sporcular tamamen iyileşti"

"Kamplarımızı önümüzdeki günlerde tekrar başlatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:56:52 -
Tamer Taşpınar: "Halterde testi pozitif çıkan sporcular tamamen iyileşti"

ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan bazı kadın milli halterciler ile teknik heyetten bir kişinin tedavi süreçlerinin tamamlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Taşpınar, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını Konya'da kampta sürdürürken bazı kadın milli sporcular ile teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, bunun üzerine halter adına bütün kampları iptal ettiklerini söyledi.

Bu sporcuların tedavi süreçlerinin iyi geçtiğini belirten Taşpınar, "Tedavi süreçleri tamamlandı, sağlık durumları çok iyi. Şu anda hepsi tamamen iyileşti çok şükür, gayet iyiler." diye konuştu.

Taşpınar, kampların tekrar başlatılmasına izin çıktığını kaydederek, "Şu anda sporcularımızın moral ve motivasyonları gayet iyi. Kamplarımızı önümüzdeki günlerde tekrar başlatacağız." ifadelerini kullandı.

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