Tamer Osmanağaoğlu: Akademisyenlerimizin kroniklerşmiş sorunları çözüm bekliyor!

Akademisyenlerin sorunlarının artık kronik bir hal aldığını söyleyen Osmanağaoğlu; idari personellerin ve akademik personelin hala eş durumu tayininden faydalanamamasının altını çizdi. Yeni kadroların tahsis edilmemesinin bazı mağduriyetler de doğurduğunu söyleyen Tamer Osmanağaoğlu; Akademisyenlerimizin bir üst kadroyu hak etmesine rağmen, yeterlilikleri olmasına rağmen, kadro tahsis edilememesi bir sorundur. Bugün Doçentliği hak eden bir akademisyenimizin, bilim adamımızın, bulunduğu bölümde bu unvanı alabilmesi için o bölümdeki herhangi bir doçentin görevinden ayrılmasını beklemesi maalesef acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorunun da bir şekilde çözüme kavuşturulması temennimizdir.” dedi.

Öğretim Elemanlarının Ders Ücretleri Vergiden Muaf Tutulsun!

“Akademik personelin özlük haklarının yetersiz olması, öğretim elemanlarının derse yönelme sebeplerinin başında gelmektedir. Ancak burada da ek ders ücretlerinin çok düşük olması ve bu ders ücretlerinin gelir vergisine tabii olması bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Öğretim elamanlarının ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutulması akademisyenlerimizin beklentileri arasındadır.” diye konuşan Osmanağaoğlu ; “Üniversitelerde çok büyük mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olan bir diğer uygulama da idari personellin, akademik personelin eş durumu tayinlerinden faydalanamamasıdır. Yıllardır gündemde olan ve birçok ailenin dağılmasına sebep olan bu yanlış uygulamanın da sonlandırılması çok büyük bir adım olacaktır. İnanıyorum ki; böylesine hayırlı bir kararı almak çok zor değildir. Alınacağına da inancımız tamdır. Asıl olan aile birliğinin sağlanmasıdır.” dedi.

Yabancı Öğrencilerin Arasına Sızan “Sözde Öğrencilere” Dikkat!

Osmanağaoğlu’nun konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

Ülkemizde ağırladığımız yabancı öğrenci sayısındaki artışı önemsiyoruz. 140 bine ulaşan sayı, hem ülkemiz için hem de uluslararası platformdaki prestijimiz için büyük bir kazanımdır. Ancak ülkemize gelen bu öğrencilerin arasında yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden, kendi memleketlerinden Türkiye’ye gelen öğrencileri kontrol altında tutmaya çalışan, Türkiye’de öğrenci olmanın avantajlarını farklı amaçlarla kullanan, terör örgütlerine eleman devşiren, sözde öğrencilerin varlığı da göz ardı edilmemelidir. Burada istihbarat teşkilatlarımız başta olmak üzere güvenlik güçlerimize de büyük görevler düşmektedir. Elbette devletimiz bazı çalışmalar yapmaktadır.

Ancak bu öğrencilerin denetimi sağlanmalı ve ülke sınırları içine girdikten sonra, eğitim öğrenim hayatları da takip altında tutulmalıdır. Bu konuya ulusal güvenlik meselesi olarak bakmakta fayda görüyoruz.

Eğitim camiasının beklentilerine cevap verilmesi, terfi sisteminin liyakat ve başarıya göre yapılandırılması, mesleğin itibarının ve saygınlığının hak ettiği konuma getirilmesi de temennimizdir.