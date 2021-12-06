"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Çağlar Ertuğrul'un sahnede yaptığı hareketler Tamer Karadağlı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'yı çok sevdiğini, eğlenmek amacıyla böyl bir hareket yaptığını söyledi. Gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk yanıt geldi.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, ödülünü alırken, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı'nın sahnede boş boş konuşup zırvalayan Nihal Yalçın'a karşı yapmış olduğu hareketlere gönderme yaptı.

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu bu hareketi sonrası sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Çağlar Ertuğrul, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ertuğrul, Tamer Karadağlı'yı çok sevdiğini, ona gönderme niyeti ile yapmadığını ve amacının eğlenmek olduğunu ifade etti.

Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk cevap

Gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Herkesin nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği Karadağlı Sabah'a yaptığı açıklamada, "Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum" dedi.