Tamer Akkal, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından kamuoyunun yakından araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, İYİ Parti'den 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye giren ve sonrasında AK Parti'ye geçiş yapan Tamer Akkal kimdir? Tamer Akkal kaç yaşında? Tamer Akkal nereli? Tamer Akkal hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Tamer Akkal kimdir kaç yaşında?

Tamer Akkal, 1974 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.

İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir.

Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı.

Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.