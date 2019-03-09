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Tamamını geri ödedi... 400 milyon dolarlık Cemal Kaşıkçı protestosu!

Hollywood'un önde gelen yetenek ajanslarından Endeavor'un, Suudi Arabistan'dan aldığı 400 milyon doları, Cemal Kaşıkçı cinayetini protesto etmek maksadıyla geri verdiği belirtildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:13
Tamamını geri ödedi... 400 milyon dolarlık Cemal Kaşıkçı protestosu!

New York Times gazetesinin haberine göre, Ariel Emanuel'in yönetimindeki Endeavor ile Suudi Arabistan arasında geçen bahar aylarında 400 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklar, şirketin yöneticisi Emanuel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın şirketine yaptığı yatırımı yeniden düşündüğünü belirtti.

400 milyon dolar iade edildi, ortaklık bitti

Emanuel'in yetkililere 400 milyon doları geri vermek istediğini söylediğini anlatan kaynaklar, Emanuel'in Suudi Arabistan'ın tepkisinden çekindiği için yakın korumalarla gezdiğini kaydetti.

Kaynaklar, birkaç hafta önce şirketin Kaşıkçı cinayetini protesto amacıyla söz konusu meblağı Suudilere iade ettiğini ve ortaklığın resmi olarak bittiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'a boykot çağrısı

Emanuel, 15 Ekim'de Fransa'nın Cannes kentinde katıldığı etkinlikte Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamaması üzerine bu durumu "çok çok endişe verici ve üzücü" olarak yorumlamıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'ta Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen ekip tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından birçok uluslararası şirket, Suudi Arabistan ile ortaklıklarına son vermişti.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’da yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları ve bazı önemli firmaları, ekimde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu "Cemal Kaşıkçı" olayı nedeniyle çekmişti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:13
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