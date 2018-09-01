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Tamamen yerli ve milli! T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru ilk kez çalıştırıldı

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk motoru çalıştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. T625 Maksat Helikopteri, 2021 yılında seri üretime geçecek.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:15

T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.

SKORSKY YERİNE KULLANILACAK

Skorsky yerine kullanılacak helkopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR

T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

 

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:15
  1. T625 Genel Maksat Helikopteri
  2. T625 Helikopteri

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