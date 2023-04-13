Tam yüzde 13’ük artış! Almanya sorun yaşarken Türkiye'de fırladı

Global ölçekte; İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede ilaç üretimi ile ilaç etkin ve yardımcı maddelerine yönelik olarak tedarik sorunları bulunuyor. Covid-19 pandemisi sonrası artan mevsimsel hastalıkların yarattığı ilave talep nedeniyle özellikle soğuk algınlığı ilaçları ve antibiyotikler konusunda küresel boyutta ilaç yoklukları söz konusu. Bunun yanı sıra emtia fiyatları ve bugüne kadar tecrübe edilmemiş düzeydeki maliyet artışları da ilaç sektörünü çok olumsuz etkiliyor. Ancak Türk ilaç endüstrisi tüm bu zorluklara rağmen 2022’de ve 2023’ün ilk çeyreğinde ilaç üretimini artırarak sürdürdü.

İlaç sanayi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ülkemizde; asırlık bir geçmişe, yüksek üretim teknolojisine, kapasitesine ve nitelikli iş gücüne sahip, küresel rekabette gücünü korumak için sürekli Ar-Ge ve ileri teknolojili yatırım yapan ve çalışan çok köklü ve güçlü bir ilaç endüstrisi var. Sahip olduğumuz dünya standartlarındaki üretim gücümüzle ülkemizin ilaç ihtiyacının kutu bazında %90’ını yurt içi üretimle karşılıyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Bu sayede, Covid-19 pandemi döneminde ve akabindeki süreçte pek çok ülkenin başaramadığını başardık. Pandemi dönemi dahil hiçbir zaman ülkemizi ve vatandaşlarımızı ilaçsız bırakmamak adına tüm zorluklara karşın üretmeye devam ettik. Türk ilaç endüstrisi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın ilaca erişimi için üretmeye, ülkemiz için katma değer yaratmaya ve son hızla çalışmaya devam ediyoruz. TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi rakamları bizim ilaç alanındaki yetkinliğimizi ve gücümüzü ortaya koyuyor. 2022 yılında toplam sanayi üretimi %5,7, imalat sanayi üretimi %6,8, kimya sektörü üretimi %4,4 artış gösterirken ilaç sanayi üretim artışı %13,7 oldu.”

Türk ilaç endüstrisinden deprem bölgesine önemli destek

Deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile tam koordinasyon halinde çalışan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda desteğini aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak Savaş Malkoç şunları söyledi; “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası olarak üye firmalarımızla birlikte ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu koordinasyonunda, bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda sadece Sendika vasıtasıyla bugüne kadar 110 milyon TL’yi aşan tutarda 1.3 milyon kutuya yakın ilaçlarımızı bölgeye ulaştırdık. Üyesi olduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) koordinasyonunda ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini taşıyan tırımızı da depremin ilk günlerinde bölgeye ulaştırdık. Ayrıca, üyelerimiz de ilk günden itibaren hem depremden etkilenen çalışanlarına hem de genel anlamda bölgeye yönelik insani yardımlarını yapmaya devam ediyorlar.”

“İEİS olarak, her zamanki gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız”

Yaraları sarma sürecinin devam edeceğini belirten Malkoç sözlerine şöyle devam etti; “Deprem felaketinin yaralarının sarılması, uzun soluklu bir süreç. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, depremden etkilenen vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu yolda her zamanki gibi devletimizin ve milletimizin yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO