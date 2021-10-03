'Tam yetkiyle söylemek istiyorum' dedi! Garibaşvili: Cezasını çekecek

8 yılın ardından ülkesine gelerek tutuklanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hakkında konuşan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 'Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek, o 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.' ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

Saakaşvili'nin, Gürcistan'da olmadığı dönemde hakkında açılan çeşitli davalardan 6 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Garibaşvili, "Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek, o 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda." dedi.

Saakaşvili'nin hapishanede cezasının çekmesi gerektiğini, kimsenin çağrısıyla serbest bırakılmayacağını belirten Garibaşvili, "Gezegendeki herhangi bir insan gelip bize sorarsa, söylerse, çağrıda bulunursa, bugün Saakashvili'yi serbest bırakacak bir hükümet yok." ifadesini kullandı.

Saakaşvili'nin hapishaneye girdikten sonra Ukrayna'ya iadesini talep ettiğini aktaran Garibaşvili, "Cezasını tamamen çektikten sonra Ukrayna'ya dönmek istiyorsa elbette istediği ülkeye dönebilir." dedi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, 1 Ekim'de 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen sene yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.