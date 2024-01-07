Tam tamına 11 yıl! Âma imamın meslek aşkı engel tanımıyor

Çocukluk yıllarında cami imamından etkilenerek bu mesleğe yönelmek isteyen Ergül, liseye kadar gören gözleriyle aldığı eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinde âmâ halde sürdürdü. İmamlık mesleğine 2013 yılında başlayan Ergül, ilk kez mihraba geçtiği Pınarbaşı ilçesindeki camiden 2 yıl sonra Hacılar ilçesindeki bir camiye tayin edildi. İlim tahsil etmekten vazgeçmeyen Ergül, vaiz ya da müftü olmayı hedefliyor. 18 yaşına kadar gözlerinin gördüğünü belirten Ergül, “Hayatımızda birtakım zorluklar yaşıyoruz. Her alanda bir zorluk var ancak Cenab-ı Hakk’ın ‘Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır’ ayetini unutmuyorum” diye konuştu.