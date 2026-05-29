Zaharova'dan Batı'ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek Turgut Koç'tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap Sadece onlar haram değil! "İstanbul İl binası da haram para ile alındı" Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu Sarı şeytan Trump'tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor Bakan Çiftçi'den hayat kurtaran paylaşım: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşıyor Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat'ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve delege kavgalarına sert tepki göstererek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Her parti içi krizde faturayı iktidara kesmeyi alışkanlık haline getiren sol zihniyetin ezberini bozan Tekin, yaşanan rezaletin tamamen CHP'nin kendi iç çürimesinden kaynaklandığını açıkça itiraf etti.

Partililerin birbirini mahkemeye vermesine ve meselelerin dışarıya taşmasına isyan eden Gürsel Tekin, "Şerefi, haysiyeti, namusu olan hangi CHP'li buna hayır diyebilir? AKP bunun neresinde şimdi mesela? Buradan bana bir AKP'yi gösterin Allah'ınızı severseniz. Ya davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer...

İfade veren Cumhuriyet Halk Partililer... Karşılıklı davalık olmuşsunuz, sorunlarınızı çözememişsiniz, sorun mahkemeye gelmiş" sözleriyle parti yönetiminin içine düştüğü acizliği tokat gibi yüzlerine vurdu. Mahkemenin bile "bu sorununuzu kendiniz çözün" diyerek işin içinden çıktığını belirten Tekin, krizin çözümü için formül de sundu. 45 gün içerisinde bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden deneyimli siyasetçi, mevcut genel başkan Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun acilen bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kardeşim bu işimizi kendimiz çözelim" diyerek iki lidere seslenen Tekin'in bu çıkışı, CHP içindeki koltuk savaşlarının ve sinsi kumpasların hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

gürsel tekin kim

Gürsel Tekin Kürt kökenlidir.Kendisi, Ardahan'ın Göle ilçesinde (Karlıyazı köyü) dünyaya gelmiş ve Kürt asıllı bir aileden (Nazim ve Heyrat çifti) gelmektedir.

Ahmet Kar

Akp bunun neresinde ben söyleyeyim sizin içinizde Ruhunuzda Nefes alışınızda Nokta.
