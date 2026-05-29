Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Her parti içi krizde faturayı iktidara kesmeyi alışkanlık haline getiren sol zihniyetin ezberini bozan Tekin, yaşanan rezaletin tamamen CHP'nin kendi iç çürimesinden kaynaklandığını açıkça itiraf etti.

Partililerin birbirini mahkemeye vermesine ve meselelerin dışarıya taşmasına isyan eden Gürsel Tekin, "Şerefi, haysiyeti, namusu olan hangi CHP'li buna hayır diyebilir? AKP bunun neresinde şimdi mesela? Buradan bana bir AKP'yi gösterin Allah'ınızı severseniz. Ya davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer...

İfade veren Cumhuriyet Halk Partililer... Karşılıklı davalık olmuşsunuz, sorunlarınızı çözememişsiniz, sorun mahkemeye gelmiş" sözleriyle parti yönetiminin içine düştüğü acizliği tokat gibi yüzlerine vurdu. Mahkemenin bile "bu sorununuzu kendiniz çözün" diyerek işin içinden çıktığını belirten Tekin, krizin çözümü için formül de sundu. 45 gün içerisinde bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden deneyimli siyasetçi, mevcut genel başkan Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun acilen bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kardeşim bu işimizi kendimiz çözelim" diyerek iki lidere seslenen Tekin'in bu çıkışı, CHP içindeki koltuk savaşlarının ve sinsi kumpasların hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.