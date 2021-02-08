Tam kıvamında keşkül tarifi
Kolay keşkül tarifi | Keşkül, Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan lezzetlerden arasında yer alıyor. Peki, keşkül nasıl yapılıyor? Keşkül için gerekli malzemeler? Tüm ölçülü keşkül tarifi
Keşkül yapılışı | Leziz bir keşküle kim 'hayır' diyebilir? Leziz olduğu kadar basit bu tatlıyı çocuklarınızla birlikte hazırlayıp eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki, keşkül nasıl yapılır?
Keşkül tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çay bardağı hindistan cevizi
- 1 çay bardağı badem tozu
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 2 yemek kaşığı nişasta
Keşkül nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta ve pirinç ununu alıp güzelce çırpın.
Ardından vanilin, rondodan geçirdiğiniz çiğ baden ve hindistan cevizini ekleyip karıştırın.
Ocağın altını açın ve tatlınızı karıştırarak pişirin.
Tatlı göz göz olunca ocağın altını kapatın.
Keşkülü ikram edeceğiniz kaselere sıcakken bölüştürün.
Tarçınla süsleyerek tatlınızı ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.