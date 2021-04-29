Tam kısıtlamadan muaf olan aileler dikkat! Kapanma süresince açık olacak
Türkiye, bugün saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kısıtlamadan muaf olan aileler için kreşlerin açık olacağını söyledi.
Türkiye, bugün saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kısıtlamadan muaf olan aileler için kreşlerin açık olacağını söyledi.
İşte Bakan Yanık'ın o açıklaması:
Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak.