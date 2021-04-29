  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tam kısıtlamadan muaf olan aileler dikkat! Kapanma süresince açık olacak
Gündem

Tam kısıtlamadan muaf olan aileler dikkat! Kapanma süresince açık olacak

Türkiye, bugün saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kısıtlamadan muaf olan aileler için kreşlerin açık olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 15:31:00 -
Tam kısıtlamadan muaf olan aileler dikkat! Kapanma süresince açık olacak

Türkiye, bugün saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kısıtlamadan muaf olan aileler için kreşlerin açık olacağını söyledi.

İşte Bakan Yanık'ın o açıklaması:

Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi
Ekonomi

Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi

Altın fiyatlarında belirsiz süreç devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.
Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Son rakam açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüsün önüne geçilemiyor! Son rakam açıklandı

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı 150 milyonu geçti.
Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor
Dünya

Ülke mezarlığa döndü! Önüne geçilemiyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 163 kişi daha yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay