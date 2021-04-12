Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.

Ramazan'da tam kapanma gelir mi?

Twitter hesabı üzerinden, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.

'16'sında başlıyor'

Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.