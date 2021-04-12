  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...
Gündem

Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi, tam kapanmayla ilgili hükümete yakın bir kaynaktan aldığını iddia ettiği bilgiyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:38:00 -
Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.

Ramazan'da tam kapanma gelir mi?

Twitter hesabı üzerinden, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.

'16'sında başlıyor'

Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay