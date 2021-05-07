Tam kapanmadan sonra okullar açılacak mı?

Tam kapanma sonrasında okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tam kapanma sonrasında okullar açılacak mı?

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son bulacak ve sonrasında ise okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi merak ediliyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek."

Bakan Koca açıklama yaptı

Özellikle veli ve öğrencilerin merakla beklediği okul konusunda da değerlendirmelerini aktaran Bakan Koca, okulların açılması için vaka sayılarının 1.000’in altına düşmesi gerektiğini söyledi.

Tam kapanma öncesinde cumhurbaşkanı Erdoğan okul öncesi, 8 ve 12. sınıflarda da devam eden yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bakan Koca, okulların açılmadan önceki süreç içerisinde vaka sayılarını 1.000’inn altında olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Okul öncesi dönemde; 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların 1000’in altına düştüğünü görmeliyiz”