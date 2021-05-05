Tam kapanmada ücretsiz izne çıkartılanlara ücret ödenecek mi? Tam kapanma destekleri neler?

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediliyor. Peki tam kapanmada çalışamayan işçiye destek verilecek mi?

İşveren çalışanını ücretsiz izne çıkartabilir mi?

İşverenin, çalışanını ücretsiz izne çıkartma ve bu durumda da maaş da dahil ödeme yapmama hakkı bulunuyor. Çalışan bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? 31 Ocak 2021 tarihine kadar çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerlerinde çalışanlar bu dönemde kısa çalışma ödeneği alabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar ödenekten yararlanamayacak. Tam kapanma nedeniyle işyerleri çalışamayacağından kısa çalışmaya başvurulabilir mi? Hayır, başvurulamaz. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru kabul edilmiyor.

Tam kapanmada ücretsiz izne çıkartılanlar destek alacaklar mı?

Yeni yapılan düzenleme ile başta yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ve spor tesis işletmeleri, yüzme kulüpleri, yüzme havuz işletmeleri, spor kursları, vücut geliştirme salonları, eğlence parkları, bilardo salonları, düğün, balo salonu işletmeleri, güzellik salonları, zayıflama salonları gibi kapalı olan işyerlerinde 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan hali hazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacak. Ayrıca hali hazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL ye çıkarıldı.