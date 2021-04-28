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Yaşam Tam kapanmada metro saatleri nasıl olacak? İstanbul metro seferleri tam kapanma saatleri
Yaşam

Tam kapanmada metro saatleri nasıl olacak? İstanbul metro seferleri tam kapanma saatleri

Tam kapanma sürecinde metro seferlerinin kaça kadar açık olacağı kaçta başlayacağı belli oldu. 9 Nisan yani yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin ayrıntılar merak edilirken metro seferlerinde de değişikliğe gidildi. Peki, Tam kapanmada metro saatleri nasıl olacak? İstanbul metro seferleri tam kapanma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:56:00 -
Tam kapanmada metro saatleri nasıl olacak? İstanbul metro seferleri tam kapanma saatleri

İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı. Peki, metrolar kaçta açılacak? Metro seferleri kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte yanıtı...

Tam kapanmada metro saatleri nasıl olacak?

Tam kapanma dönemindeki meto saatleri değişikliği Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı.

Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

 

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