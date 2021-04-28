  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tam kapanmada 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı? 65 yaş üstü markete gidebilecek mi?
Yaşam

Tam kapanmada 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı? 65 yaş üstü markete gidebilecek mi?

65 yaş üstü markete fırına gidebilir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi başlayacak. Bu süreçte 65 yaş üstü vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkmalarının yasak olup olmadığın merak ediyor. 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? Tam kapanma 65 yaş üstü alışveriş için dışarı çıkabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:02:00 -
Tam kapanmada 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı? 65 yaş üstü markete gidebilecek mi?

Türkiye koronavirüs salgınında 3.piki yaşıyor. Son iki haftada kısmi kaanmayla vakalar yüzde 35 azaldı. Ancak arzu edilen miktarda düşüş sağlanamadığı için Türkiye’de tam kapanma dönemi başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte 65 yaş üstü markete, fırına gitmelerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. 65 yaş üstü markete gidebilir mi?

Tam kapanmada 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı? 65 yaş üstü markete gidebilecek mi?

29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Bu süre zarfında marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, tatlıcılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Vatandaşlar bu saatler içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın dükkandan alışveriş yapabilecek.

Hafta sonu kısıtlamalarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altının temel ihtiyaçlar için dışarı çıkmasına yönelik kısıtlama bulunuyordu. Tam kapanmayla ilgili yayımlanan genelgede ise böyle bir detay bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgede tam kapanma döneminde temel ihtiyaçlarını karşılamayan ileri yaş grupları ile ağır hastalığı olan vatandaşlara destek verileceği belirtildi. Vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden VEFA Sosyal Destek Gruplarını arayarak yardım isteyebilir.

Kreşler yeniden açılacak mı? Kreşler anaokulları son durum
Kreşler yeniden açılacak mı? Kreşler anaokulları son durum

Eğitim

Kreşler yeniden açılacak mı? Kreşler anaokulları son durum

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi
Gündem

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Bakan Soylu cevap verdi

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararıyla ilgili en çok merak edilen soru ise "Camiye gidilebilecek ..
Rusya'da 'Bayraktar TB2' şoku yaşanıyor! Tüm sinyalleri kesti
Gündem

Rusya'da 'Bayraktar TB2' şoku yaşanıyor! Tüm sinyalleri kesti

Rus medyasında yer alan habere göre, Ukrayna'nın satın aldığı Türk yapımı ileri teknoloji Bayraktar TB2 insansız hava aracı, Kırım'da Rus or..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Koronavirüs salgını ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay