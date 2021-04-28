Türkiye koronavirüs salgınında 3.piki yaşıyor. Son iki haftada kısmi kaanmayla vakalar yüzde 35 azaldı. Ancak arzu edilen miktarda düşüş sağlanamadığı için Türkiye’de tam kapanma dönemi başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte 65 yaş üstü markete, fırına gitmelerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. 65 yaş üstü markete gidebilir mi?

Tam kapanmada 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak mı? 65 yaş üstü markete gidebilecek mi?

29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Bu süre zarfında marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, tatlıcılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Vatandaşlar bu saatler içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın dükkandan alışveriş yapabilecek.

Hafta sonu kısıtlamalarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altının temel ihtiyaçlar için dışarı çıkmasına yönelik kısıtlama bulunuyordu. Tam kapanmayla ilgili yayımlanan genelgede ise böyle bir detay bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan genelgede tam kapanma döneminde temel ihtiyaçlarını karşılamayan ileri yaş grupları ile ağır hastalığı olan vatandaşlara destek verileceği belirtildi. Vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden VEFA Sosyal Destek Gruplarını arayarak yardım isteyebilir.