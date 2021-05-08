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Yaşam Tam kapanma uzayacak mı son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma açıklaması
Yaşam

Tam kapanma uzayacak mı son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma açıklaması

Tam kapanma uzar mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan’da tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar tam kapanmanın ne kadar süreceğini ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, tam kapanma uzatılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:19:00 - 2021-05-08 17:26:39
Tam kapanma uzayacak mı son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma açıklaması

Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanmanın uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak?

Tam kapanma uzayacak mı son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan tak kapanma açıklaması

Tam kapanmaya yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum. Sosyal yaşam konusunda hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere uyarsak normal hayat yakın. Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor” dedi.

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