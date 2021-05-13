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Yaşam Tam kapanma uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
Yaşam

Tam kapanma uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

Yasaklar hangi gün bitiyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da başlayan tam kapanmanın uzayabileceği kulislerde konuşuluyor. Vatandaşlar tam kapanmanın kaç gün uzatıldığını, hangi yasakların ne zaman kalacağını merak ediyor. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:52:00 -
Tam kapanma uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

26 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedefin 5 binli rakamlara inmesi olduğu ifade etmiş ve 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanacağını ifade etmişti. Son olarak vaka sayısı 13 bin seviyelerine kadar indi. Vatandaşlar yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, tam kapanma uzar mı?

Tam kapanma uzadı mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Ama bütün arzumuz 17 Mayıs 05.00'e geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmaktır. 17 Mayıs sabahı 05.00'i hep birlikte bir görelim inşallah" şeklinde konuştu.

Bu açıklamayla birlikte bir kez daha gözler kabine toplantısına çevrildi. Ancak kabine toplantısının hangi gün saat kaçta yapılacağı şu anda belli değil. Kabine toplantısının tarihi açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

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