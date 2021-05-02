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Ekonomi Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?
Ekonomi

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

1100 lira pandemi destek parası başvuru ekranı | Koronavirüs salgınının başından beri ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Tam kapanma süresince de ihtiyaç sahibi ailelere 1100 lira tam kapanma sosyal yardım desteği verilecek. Peki, kim 1100 lira yardım alabilir? 1100 lira yardım başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:48:00 -
Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

1100 lira yardım başvuru sayfası | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi. Peki, tam kapanma yardım başvurusunu kimler alabilir?

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu?  Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

Tam kapanma sosyal destek başvuru işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarası 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonu ise TC kimlik numarası son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.  E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra başvurularınızı pandemi sosyal destek sayfasından yapabilirsiniz.

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler destek ödemesi alamıyor?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

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