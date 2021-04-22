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Yaşam Tam kapanma olur mu? Ramazanın ikinci haftası yeni yasaklar gelir mi?
Yaşam

Tam kapanma olur mu? Ramazanın ikinci haftası yeni yasaklar gelir mi?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs salgınında 13 Nisan Salı günü alınan kararla kısmi kapanma başladı. Kısmi kapanmanın iki hafta süreceği ardından durumun yeniden değerlendirileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edildi. Peki, tam kapanma olur mu? Yasaklar devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:23:00 -
Tam kapanma olur mu? Ramazanın ikinci haftası yeni yasaklar gelir mi?

13 Nisan Salı günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık kısmi kapanma uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakalarda düşüş olmazsa tedbirlerin süreceğini de ifade etmişti. Peki, tam kapanma gündemde mi?

Tam kapanma olur mu? Ramazanın ikinci haftası yeni yasaklar gelir mi?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, TRT Haber`e açıklamalarda bulundu. Tükek, “Kısıtlılıklarla birlikte şu ana kadar 8`nci, 10`uncu günde bir miktar dönmesi gerekiyordu ancak şu anda istediğimiz seviyede bir dönüş yok. Ben ikinci haftadan sonra daha ciddi tedbirler geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok alev almış durumda bu bunu söndürmek için ciddi anlamda daha sıkı tedbirler gerekecek gibi gözüküyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 22 Nisan Perşembe günü toplanacak ve son durumu değerlendirecek.

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