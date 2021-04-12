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Gündem Tam kapanma ne demek? Ramazan’da tam kapanma nasıl olacak?
Gündem

Tam kapanma ne demek? Ramazan’da tam kapanma nasıl olacak?

Koronavirüs vaka sayılarında hızlı artışı üzerine Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları kapsamında Ramazan ayında tam kapanma olacağı öne sürülmüştü. Tam kapanmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Tam kapanma kararı, Kabine toplantısının ardından belli olacak. Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, tam kapanma ne demek? Ramazan’da tam kapanma nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:21:00 -
Tam kapanma ne demek? Ramazan’da tam kapanma nasıl olacak?

Tam kapanmaya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Günlük vefat sayılarının 250’yi geçmesi ve vaka sayılarının da 60 bine dayanması üzerine Ramazan ayında tam kapanma olabileceği öne sürülmüştü.

Tam kapanma ne demek?

Tam kapanma, dışarıda olması zorunlu kişiler dışında herkesin evde bulunması olarak belirtilebilir. Öğrenci ve öğretmenlerin online eğitime geçmesi, uzaktan çalışma imkânı bulunan kişilerin evden çalışmaları bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Tam kapanma kararı çıkması halinde dışarıda olması zorunlu meslek grupları dışında herkesin evde bulunması gerekecek. Bu durum, pazar günleri uygulanan kısıtlamanın her güne çıkarılması olarak belirtilebilir.

Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, fırınlar, bakkallar ve çalışmak durumunda olan kişiler yine kısıtlamadan muaf tutulacak denilebilir.

Dışarıda çalışma durumu olmayan kişilerin tamamının evde bulunması ile tam kapanma olabilecek.

Kısıtlamadan kimlerin muaf olacağı, hangi işletmelerin açık, hangilerinin kapalı olacağı ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağına ilişkin gelişmeler Kabine toplantısının ardından belli olacak.

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