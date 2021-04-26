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Yaşam Tam kapanma marketler çalışacak mı? Hafta sonu marketler açık mı?
Yaşam

Tam kapanma marketler çalışacak mı? Hafta sonu marketler açık mı?

Marketler hangi gün saatlerde açık olacak? Koronavirüs salgınında iki hafta vakalar yaklaşık yüzde 35 azaldı. Salgında vakalar düşüş eğiliminde olsa da ölüm oranları halen yüksek. Bu sebeple Türkiye’de tam kapanma süreci 29 Nisan’da başlayacak. Vatandaşlar 18 günlük kısıtlamada marketlerin, fırınların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, tam kapanmada marketler kaçla kaç arasında açık olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:05:00 -
Tam kapanma marketler çalışacak mı? Hafta sonu marketler açık mı?

Kabine toplantısı 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

Tam kapanma marketler çalışacak mı? Hafta sonu marketler açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir” dedi.

İçişleri Bakanlığı ‘tam kapanma’ konulu genelgesini henüz yayımlamadı. Genelde yayımlandığında marketlerin, bakkalların, fırınların açık olacağı saatler netleşecek.

 

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