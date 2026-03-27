Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2025/239999 sayılı soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 27 Mart 2026 sabahı düğmeye basıldı. Uşak, Ankara ile Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı, dosyadaki iddialar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi. Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

Operasyonun en çarpıcı anı ise Ankara’da yaşandı, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Crowne Plaza Otel’in 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken, söz konusu ismin başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Dosyada yer alan MASAK raporlarında yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurtdışı transferler tespit edildiği, bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğu kaydedildi. Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle örtüştüğü, belediye yöneticilerinin eğlence mekanlarındaki harcamalarını “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediye bütçesine yansıttıkları hususları da soruşturma dosyasına girdi.

Başkan Yalım’ın olası bir operasyona karşı mal varlığını 2025 yılı içerisinde şoförüne devrettiği, bazı kişilerin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş ve sigorta ödemelerinin belediye üzerinden yapıldığı ve bir iş insanından araç talebinin karşılanmaması üzerine ilgili iş yerine yüksek miktarda ceza kesildiği yönündeki iddialar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerel yönetimlerde son dönemde gündeme gelen benzer iddialar oldu. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı’nın da bir belediye çalışanı ile yasak ilişki yaşadığı ve bu nedenle açılan bir şantaj dosyasında müşteki-sanık konumuna düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Adli süreçlere yansıyan bu gelişmeler belediyelerdeki etik ve denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.