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Yaşam Tam kapanma hangi gün bitiyor?
Yaşam

Tam kapanma hangi gün bitiyor?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanmanın hangi gün saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı. Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar hangi gün bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:22:00 -
Tam kapanma hangi gün bitiyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’dan itibaren kısıtlama uygulanıyor. Peki, tam kapanma hangi gün bitecek?

Tam kapanma hangi gün bitiyor?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00’te sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmenin yaşanacağı sinyallerini verdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti ve “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır" ifadelerini kullandı.

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