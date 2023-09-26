  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler

'Dolar almak enayiliktir' diyen ekonomist Mert Başaran duyurdu: Bu yatırım aracını alan refaha erer

Hükümete çat! Gelirin olsun kat kat Gülşen'in 'Türkiye'den ayrılırım' sözleri para etti! CHP'li belediyelerden konser yağmuru

CHP’nin küfürbazları mahkemelik

4 yılda 700 bin arıza çıktı! Ödüllü İETT enkaza döndü

Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı.

Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?

Yine İstanbul yine çile! Metroman Ekrem gazman çıktı

Aydınlık’tan Soylu’ya destek

O köyde altın fışkırmaya başladı! Müjdeyi canlı yayında verdi: Türkiye bir ev dolusu altın hazinesine ulaştı
Spor Tam iyileşti demiştik... Arda Güler tekrardan sakatlandı
Spor

Tam iyileşti demiştik... Arda Güler tekrardan sakatlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 16:02:00 -
Tam iyileşti demiştik... Arda Güler tekrardan sakatlandı

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Real Madrid'in Türk futboolcusu Arda Güler sol arka adalesinden sakatlandı.

İspanyol devinin sezon başındaki ABD kampında da sakatlanan ve yeni iyileşen Arda'nın sağlık durumuyla ilgili Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol basınında Arda'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Arda Güler'den gelen haber tüm Türkiye'yi çılgına çevirecek... İlk kez oluyor!
Arda Güler'den gelen haber tüm Türkiye'yi çılgına çevirecek... İlk kez oluyor!

Spor

Arda Güler'den gelen haber tüm Türkiye'yi çılgına çevirecek... İlk kez oluyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Ancelotti bile şaştı, doktorlar 'sakın' dedi ve açıkladı
Real Madrid'de Arda Güler kararı! Ancelotti bile şaştı, doktorlar 'sakın' dedi ve açıkladı

Spor

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Ancelotti bile şaştı, doktorlar 'sakın' dedi ve açıkladı

Ancelotti Arda Güler için tarih vererek müjdeli haberi duyurdu
Ancelotti Arda Güler için tarih vererek müjdeli haberi duyurdu

Spor

Ancelotti Arda Güler için tarih vererek müjdeli haberi duyurdu

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23