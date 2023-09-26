Tam iyileşti demiştik... Arda Güler tekrardan sakatlandı
Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.
Real Madrid'in Türk futboolcusu Arda Güler sol arka adalesinden sakatlandı.
İspanyol devinin sezon başındaki ABD kampında da sakatlanan ve yeni iyileşen Arda'nın sağlık durumuyla ilgili Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.
İspanyol basınında Arda'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.