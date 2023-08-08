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Yerel Tam isabet! Yangın söndüren pilota vatandaştan övgü
Yerel

Tam isabet! Yangın söndüren pilota vatandaştan övgü

Yeniakit Publisher
2023-08-08 20:53:00 - 2023-08-08 20:54:45

Manisa'da makilik alanda çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopterin pilotu, vatandaşların takdirini topladı.

Alaşehir’e bağlı Tepeköy Mahallesi Hacı Ahmet Dağı mevkiindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Vatandaştan helikopter pilotuna övgü

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin pilotu çevredeki vatandaşlardan da tam not aldı. Yangın söndürme çalışmalarını telefonuyla kayda alan bir vatandaş, helikopter pilotu için “Adamlar tam ateşin üstüne atıyorlar” övgüsünde bulundu.

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