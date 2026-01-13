Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Tam bir yahudi taktiği. Siyonist oyun, açıkcası..

10 Mart mutabakatı imzalanmış..

Her şey açık, her şey net..

HTŞ kendini feshetmiş. Diğer örgütler de kendini feshetmiş.

SDG de kendisini feshedecek..

Var mı itirazınız, DEM’liler..

“Ankara’ya çağırın, bir abilik yapın” muhabbetini boşverin..

10 Mart mutabakatına imza atıldı mı, atılmadı mı?

Şimdi imza atılan mutabakattan vazgeçilmeye çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu?

Net konuşun..

SDG kendisini feshetmeyecek de, HTŞ niye feshetti?

HTŞ’nin başı kel mi?

İlk günden bugüne, tekrarlanan gerçek şu: “Suriye tek devlet olacak. Federe medere yok.”

Kabul etmiyordu iseniz, ABD’nin helikopterine binip, niye Şam’a gittiniz ki?

O günden siz de başınızın çaresine baksaydınız. Şam yönetimi de baksaydı.

Biz de baksaydık.

Bir yıl geçmiş..

Bugün yarın demişler..

Şimdi ise bakın ne diyorlar:

Kadrolu PKK sözcüsü gibi hareket eden Namık Durukan aktarıyor:

“SDG Genel Komutanlık Üyesi Sipan Hemo: Şam’la uzlaşmak üzereyken bir yetkili odaya girip süreci bozdu.”

Vay canına sayın seyirciler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...