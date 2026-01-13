  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı! Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar! "Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım" Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Fransız çiftçilerden polise boğa hamlesi: Barikatları böyle yıktılar Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada
Gündem Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...

Tam bir yahudi taktiği. Siyonist oyun, açıkcası..

10 Mart mutabakatı imzalanmış..

Her şey açık, her şey net..

HTŞ kendini feshetmiş. Diğer örgütler de kendini feshetmiş.

SDG de kendisini feshedecek..

 

Var mı itirazınız, DEM’liler..

“Ankara’ya çağırın, bir abilik yapın” muhabbetini boşverin..

10 Mart mutabakatına imza atıldı mı, atılmadı mı?

Şimdi imza atılan mutabakattan vazgeçilmeye çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu?

 

Net konuşun..

SDG kendisini feshetmeyecek de, HTŞ niye feshetti?

HTŞ’nin başı kel mi?

İlk günden bugüne, tekrarlanan gerçek şu: “Suriye tek devlet olacak. Federe medere yok.”

Kabul etmiyordu iseniz, ABD’nin helikopterine binip, niye Şam’a gittiniz ki?

O günden siz de başınızın çaresine baksaydınız. Şam yönetimi de baksaydı.

 

Biz de baksaydık.

Bir yıl geçmiş..

Bugün yarın demişler..

Şimdi ise bakın ne diyorlar:

Kadrolu PKK sözcüsü gibi hareket eden Namık Durukan aktarıyor:

“SDG Genel Komutanlık Üyesi Sipan Hemo: Şam’la uzlaşmak üzereyken bir yetkili odaya girip süreci bozdu.”

Vay canına sayın seyirciler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!
Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!

Gündem

Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır!

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti
İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Dünya

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'
Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'

Dünya

Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23