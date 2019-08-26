



RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligin ilk 2 haftasında elde ettikleri 6 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, eksik kadrolarına rağmen lige iyi bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Özellikle son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının çok zorlu geçtiğine dikkati çeken Bakır, "Gençlerbirliği maçı sonrasında sahamızda da kazanmayı başardık. Takımımızın ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak biz ve takımımız adına mutluluk verici. Son maçta aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir'in sağlık durumu bizleri çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Bakır, takımdaki eksiklikleri bildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık ama hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz."

El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırılmasının her şeyin önüne geçtiğini, çok büyük üzüntüyle birlikte planların değiştiğini anlatan Bakır, "Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. El Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak. Bu da bizim oyuncu planlamamızı değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, El Kabir'in maçtan önce tesiste unutulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncumuzun sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması bizleri üzdü. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri ile Çaykur Didi Stadı arası 5 dakika mesafededir. 'Futbolcu unutuldu.' diye bir şey olamaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi gerçekleştirilmiş, tedavi uzayacağı anlaşılınca 'Takım gecikmesin.' denilerek stadyuma hareket edilmiş ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir'in stadyuma gidişine yardımcı olmuştur. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlardadır."



