0553 313 94 23

"Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli"

- Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır:- "Takımımızın ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak biz ve takımımız adına mutluluk verici"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:12
"Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli"


RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligin ilk 2 haftasında elde ettikleri 6 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, eksik kadrolarına rağmen lige iyi bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Özellikle son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının çok zorlu geçtiğine dikkati çeken Bakır, "Gençlerbirliği maçı sonrasında sahamızda da kazanmayı başardık. Takımımızın ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak biz ve takımımız adına mutluluk verici. Son maçta aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir'in sağlık durumu bizleri çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Bakır, takımdaki eksiklikleri bildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık ama hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz."

El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırılmasının her şeyin önüne geçtiğini, çok büyük üzüntüyle birlikte planların değiştiğini anlatan Bakır, "Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. El Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak. Bu da bizim oyuncu planlamamızı değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, El Kabir'in maçtan önce tesiste unutulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncumuzun sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması bizleri üzdü. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri ile Çaykur Didi Stadı arası 5 dakika mesafededir. 'Futbolcu unutuldu.' diye bir şey olamaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi gerçekleştirilmiş, tedavi uzayacağı anlaşılınca 'Takım gecikmesin.' denilerek stadyuma hareket edilmiş ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir'in stadyuma gidişine yardımcı olmuştur. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlardadır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:12
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu
    1. Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek..
    2. Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de..
    3. AK Parti Adıyaman teşkilatı..
    4. Selin vurduğu Terme’de facianın..
    5. Dicle’de özel yetenek sınavı heyecanı
    6. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    7. Gaziantep BB- Gençlerbirliği maçı ne..
    8. Moğolistanlı heyet Konya’da..
    9. Fetih Müzesi’nde keman resitali
    10. Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
    11. Bıçaklı saldırıya uğrayan anne..
    12. Başkent’e ithal ağaç girmeyecek, israf..
    13. Tüm dünyaya duyurdular: Suudi..
    14. Kepez’in Uluslararası Folklor..
    15. Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak..
    16. FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
    17. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    18. Husilerden başkent Riyad’a İHA..
    19. Yamaç Paraşütü Süper Final Test..
    20. 3 günde yüzlerce göçmen yakalandı
    21. Kore yolcusu Kartallı genç dövüşçü,..
    22. MHP İl Başkanı Çiçek: “Malazgirt..
    23. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan..
    24. Ordu’da afet bilançosu ağır oldu
    25. Vali Karaloğlu: “Antalya bir deniz..
    26. Erciyes Kadın Platformu Başkanı..
    27. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    28. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    29. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    30. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”