Tam bir ziyafet yemeği hünkar beğendi tarifi: Osmanlı saray mutfağının ana yemeği

Hünkar beğendi adı nereden geliyor?

Bu konuda bazı rivayetler var. Bir rivayete göre Sultan 4’üncü Murat için 17’nci yüzyıl başlarında ilk kez Bursalı bir aşçı tarafından pişirildi. Bir diğer rivayete göre ise 1869’da Abdülaziz döneminde İstanbul’u ziyaret eden üçüncü Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie onuruna özel olarak hazırlanmıştı.

Tam Bir Ziyafet Yemeği Hünkar Beğendi Tarifi İçin Malzemeler

250 gr kavurma

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Yarımşar çay kaşığı;

Kekik, kimyon, pul biber, karabiber, tuz

Beşamal sos için;

1 yemek kaşığı tereyağ

1.5 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Yarımşar çay kaşığı tuz ve karabiber

3 adet közlenmiş patlıcan

Biraz rendelenmiş kaşar peyniri

Tam Bir Ziyafet Yemeği Hünkar Beğendi Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak patlıcanları közleyin. Kabuklarını soyup, bıçakla doğrayın. Geniş bir tavaya sıvı yağını alın. Küp küp doğranmış soğanları ve ince doğranan biberleri ekleyin ve kavurun. Rendelenen sarımsakları, domates sosunu ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. En son kavurmayı ekleyip karıştırın. Bu hazır. Beşamel sos için ayrı bir yerde tereyağını eritin. Unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü ilave edin ve hızlıca karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Sonra doğranan patlıcanları ilave edin ve karıştırın. Son olarak rendelenen kaşar peynirini ilave edin ve karıştırın. Beşamel sosta hazır. Servis tabağına önce beşamel sostan daha sonra et soteden ilave yapın. Hünkar beğendiyi sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun

PÜF NOKTALARI

Tarım Orman Bakanlığı'nın dergisinde Hünkar beğendi için oldukça iyi bir püf noktası önerisi var: Izgara ya da ocak üzerinde özel köz aparatında pişirdiğiniz patlıcanları, kısa süre karton ya da naylon bir poşette bekletin. Terleyen kabuklarını kolaylıkla soyun. Beğendi yapımında soğuk süt kullanın, sütü kavrulan un karışımına azar azar ekleyin. Saray mutfağının önde gelen yemeklerinden olan Hünkar beğendi tarifinin olmazsa olmazı közlenmiş patlıcandır. Ama öyle fırında közlenmiş değil bildiğiniz ateş üstünde közlenmelidir.

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