2022-08-08 19:58:06 Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?
Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği çay sabah öğle akşam günün her saati tüketiliyor. Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına ve hatta kansere bile davetiye çıkarabilirsiniz. Çayın faydaları olsa da her gün ve yanlış tüketildiğinde mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar yer almaktadır. Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır? Çay içerken nelere dikkat edilmeli? İşte dikkat etmeniz gerekenler...