Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

ÇAYIN ZARARLARI NELER? Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor. Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor. DÜNYADA ÇAY TÜKETİMİ SIRALAMASI- Dünyada çay tüketiminde ilk sıralarda bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde kahvehane ve çay ocaklarının kapanmasına rağmen tüketim daha da arttı. Diğer ülkeler ise; Fas, Arap devletleri, Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor. Çay en çok hangi ilde tüketilir? Rize çay üretimi konusunda birinci sırada yer alır. Ayrıca çayın yetiştirildiği başka illerde bulunmaktadır. Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde de çay üretimi gerçekleştirilmektedir. En iyi çay hangi ülkenin? İyi çayın asıl vatanı Hindistan ve Çin'dir. Hindistan'ın en önemli çay üretim merkezi Darjeeling'dir. Hindistan'ın kuzeyinde, Himalayalar'ın altında kalan bölge yağış rejimi ve toprak kalitesiyle çok önemli bir çay üretim alanıdır ve burada yetişen çaylar dünyanın en iyi çayları olarak bilinir.