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Kadın - Aile
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Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

2022-08-08 19:58:06
Çay tiryakileri dikkat! Çayı böyle içiyorsanız zehir içiyorsunuz! Çay nasıl demlenir?

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceği çay sabah öğle akşam günün her saati tüketiliyor. Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına ve hatta kansere bile davetiye çıkarabilirsiniz. Çayın faydaları olsa da her gün ve yanlış tüketildiğinde mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar yer almaktadır. Çayın faydaları ve zararları neler? Çaydaki kafein nasıl azaltılır? Çay içerken nelere dikkat edilmeli? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

#1
Foto - Çay, 7’den 70’e herkesin çok sevdiği sıcak içeceklerin başında geliyor. Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda. Çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor. Yapılan araştırmalara göre sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Hamur işlerinin yanında, sabah kahvaltılarında, beş çayında ve günün her öğününde tüketilen çay hayatımızda büyük önemli bir yer tutar. Peki çay nasıl demlenir? Ödüllü çay demleme tekniği nedir? İşte çay demleme tarifi...

Çay, 7’den 70’e herkesin çok sevdiği sıcak içeceklerin başında geliyor. Dünyada çay tüketiminde ilk sırada olan Türkiye, aynı zamanda da çay üreticisi ülkelerden biri konumunda. Çay tüketiminin yapıldığı ülkemizde maalesef çay çok yanlış tüketiliyor. Yapılan araştırmalara göre sudan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Hamur işlerinin yanında, sabah kahvaltılarında, beş çayında ve günün her öğününde tüketilen çay hayatımızda büyük önemli bir yer tutar. Peki çay nasıl demlenir? Ödüllü çay demleme tekniği nedir? İşte çay demleme tarifi...

#2
Foto - YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR! - Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz. - Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir. - Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir. - Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR! - Çayı yanlış şekilde demlerseniz bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilirsiniz. - Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Çünkü çayın acımasına sebebiyet verebilir. - Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir. - Çayı demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

#3
Foto - ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ- Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan

ÇAY NASIL DEMLENİR? ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME TEKNİĞİ- Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı. Çay demlerken sıklıkla yapılan hatalardan biri de çayın hemen üstüne kaynamış suyun eklenmesidir. Eğer hemen çayın üstüne kaynamış suyu dökerseniz çay lezzetini kaybeder hem de direk haşlanmış olur. Bu yüzden: İlk olarak çaydanlığın altına su koyun ve ocağa alın. Alt demlikteki suyu kaynamaya bırakın. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki boş demliğin içine kaynamış sudan biraz dökün. Daha sonra yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı(kaçak çay ise daha az koyabilirsiniz) üst demliğe sıcak suyun üzerine yavaşça dökün. Sonrasında alt demliğe tekrar soğuk su ekleyin ve tekrar ateşe koyun. Bu sırada üstteki çay yavaş yavaş demlenir ve istediğiniz kıvama gelir. Yaklaşık bir 10 dakika demlenmeye bıraktığınız takdirde tavşan kanı çayınız lezzetli bir şekilde servis edebilirsiniz.

#4
Foto - ÇAY DEMLERKEN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI! KAFEİNİ NASIL AZALTILIR? Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur. Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf nokta. Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz. Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.

ÇAY DEMLERKEN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI! KAFEİNİ NASIL AZALTILIR? Çay demlerken dikkat etmeniz gereken bir püf noktası da suyun demliğe koyma şeklidir. Eğer suyu kenardan dökerseniz oksijenin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden suyu mutlaka yukarıdan dökün böylece kaybettiği oksijeni geri kazanır ve çayınız daha lezzetli olur. Çaydaki kafeini azaltmak için küçük bir püf nokta. Çayı demlerken üzerine sıcak su koyuyorsunuz. Bir 10 saniye bekletip o suyu döküyorsunuz ardından hemen sıcak suyla doldurduğunda çaydaki kafein miktarı da en aza inmiş oluyor.

#5
Foto - ÇAYIN FAYDALARI NELER? Çay, kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut. Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı. Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir. Zayıflama çayı: Yeşil çay, rezene çayı zayıflama da etkili olsa da siyah çay günlük beslenme listenize ekleyebileceğiniz bir bardak siyah çay, diyetinizi bozdurmaz iken kilo vermeye yardımcı olduğu etkisi bulunmamaktadır. Yemekten sonra çay içmenin faydaları- İçilen çay ise açık ya da en fazla normal koyulukta olmalıdır. Dolayısıyla yemeklerden sonra açık ya da hafif sıcak çay içmenin ömrü uzattığını, yaşlanmayı ve yaşlılıkta görülen hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıkları da oldukça azalttığını söyleyebiliriz.

ÇAYIN FAYDALARI NELER? Çay, kalp damar sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürdüğüne dair çalışmalar mevcut. Alzheimer ve demans gibi bazı beyin fonksiyonlarını bozan hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar yapıldı. Ancak çay doğru tüketilmediğinde özellikle aç karnına tüketildiğinde midede ağrı yapar, rahatsızlık verir. Zayıflama çayı: Yeşil çay, rezene çayı zayıflama da etkili olsa da siyah çay günlük beslenme listenize ekleyebileceğiniz bir bardak siyah çay, diyetinizi bozdurmaz iken kilo vermeye yardımcı olduğu etkisi bulunmamaktadır. Yemekten sonra çay içmenin faydaları- İçilen çay ise açık ya da en fazla normal koyulukta olmalıdır. Dolayısıyla yemeklerden sonra açık ya da hafif sıcak çay içmenin ömrü uzattığını, yaşlanmayı ve yaşlılıkta görülen hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıkları da oldukça azalttığını söyleyebiliriz.

#6
Foto - Yemekten kaç saat sonra çay içilmeli? Çayı yemekten en az 1 saat sonra için. Yemekten en az 1 saat sonra tüketilen çay ve kahvenin demir emilimini etkilemediği biliniyor. Kahvaltıda çay içmek zararlı mı? Çay vücudun demir emilimini etkilemektedir. Her sabah içilen çay kansızlığa davetiye çıkarır. Araştırmalara göre günde 4-5 bardak çay içmek ilerleyen zamanlarda anemiye dolayısıyla kansızlığa sebep olabiliyor.

Yemekten kaç saat sonra çay içilmeli? Çayı yemekten en az 1 saat sonra için. Yemekten en az 1 saat sonra tüketilen çay ve kahvenin demir emilimini etkilemediği biliniyor. Kahvaltıda çay içmek zararlı mı? Çay vücudun demir emilimini etkilemektedir. Her sabah içilen çay kansızlığa davetiye çıkarır. Araştırmalara göre günde 4-5 bardak çay içmek ilerleyen zamanlarda anemiye dolayısıyla kansızlığa sebep olabiliyor.

#7
Foto - ÇAYIN ZARARLARI NELER? Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor. Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor. DÜNYADA ÇAY TÜKETİMİ SIRALAMASI- Dünyada çay tüketiminde ilk sıralarda bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde kahvehane ve çay ocaklarının kapanmasına rağmen tüketim daha da arttı. Diğer ülkeler ise; Fas, Arap devletleri, Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor. Çay en çok hangi ilde tüketilir? Rize çay üretimi konusunda birinci sırada yer alır. Ayrıca çayın yetiştirildiği başka illerde bulunmaktadır. Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde de çay üretimi gerçekleştirilmektedir. En iyi çay hangi ülkenin? İyi çayın asıl vatanı Hindistan ve Çin'dir. Hindistan'ın en önemli çay üretim merkezi Darjeeling'dir. Hindistan'ın kuzeyinde, Himalayalar'ın altında kalan bölge yağış rejimi ve toprak kalitesiyle çok önemli bir çay üretim alanıdır ve burada yetişen çaylar dünyanın en iyi çayları olarak bilinir.

ÇAYIN ZARARLARI NELER? Yemekten sonra içilen çaysa, besinlerdeki demirin emilimini azaltarak kansızlığa neden oluyor. Günde 2-3 bardaktan fazla tüketilen çay da kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı gibi sıkıntılar meydana getirebiliyor. DÜNYADA ÇAY TÜKETİMİ SIRALAMASI- Dünyada çay tüketiminde ilk sıralarda bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde kahvehane ve çay ocaklarının kapanmasına rağmen tüketim daha da arttı. Diğer ülkeler ise; Fas, Arap devletleri, Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere geliyor. Çay en çok hangi ilde tüketilir? Rize çay üretimi konusunda birinci sırada yer alır. Ayrıca çayın yetiştirildiği başka illerde bulunmaktadır. Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde de çay üretimi gerçekleştirilmektedir. En iyi çay hangi ülkenin? İyi çayın asıl vatanı Hindistan ve Çin'dir. Hindistan'ın en önemli çay üretim merkezi Darjeeling'dir. Hindistan'ın kuzeyinde, Himalayalar'ın altında kalan bölge yağış rejimi ve toprak kalitesiyle çok önemli bir çay üretim alanıdır ve burada yetişen çaylar dünyanın en iyi çayları olarak bilinir.

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