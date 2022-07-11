Tam bir şifa deposu: Evde defne yaprağı yakmanın faydaları

Defne yaprağı barış simgesi olduğu kadar kokusu ile rahatlık ve huzur verir. Defne yaprağının insanların ruh halini iyi yönde değiştirdiği bilinen bir gerçek. Bunlar haricinde yemeklerde de kullanılan defne yaprağı et ve çorbalara harika bir lezzet katıyor.

DEFNE YAPRAĞI EFSANESİ

Defne yaprağı tarih sayfalarında sık sık karşımıza çıkar. Antik Roma ve Yunanistan’da da defne yaprağı tıbbi amaçlarla kullanılıyordu. Defne yaprağı kurutularak parçalanıp, suyla karıştırılarak içildiğinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyordu.

Defne yaprakları defne ağaçlarından toplanır. Defne ağacı ise günümüzde umut, başarı ve kahramanlığın simgesi haline gelmiştir.

Defne yaprakları sakinleştirici etkilerinin yanında ağrı kesici, iltihap sökücü ve böbrek taşlarını önleyici olarak da kullanılıyor.

Antibakteriyel özelliği olan defne yaprağı içerdiği ökaliptol maddesi ile nezle ve gribin belirtilerini azaltıyor.

DEFNE YAPRAĞI İLE EVİNİZDE HARİKALAR YARATIN

Defne yaprağı ile evinizde de mucizeler yaratmak mümkün. Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Defne yaprağını tutuşturduktan hemen sonra odanın içine sinen rahatlatıcı bir koku hissedeceksiniz. 10 dakikanın ardından tamamen gevşediğinizi hissedeceksiniz. Defne yapraklarının verdiği gevşeme ve huzurun metil öjenol ile alakalı olduğunu tahmin ediliyor. Sağlığınızda gözle görülebilecek faydalar görmeseniz de evinizin harika koktuğunu hissedeceksiniz.

Defne yaprağı, güçlü ve çeşitli antioksidan içeriği, vitamin ve mineral değerleriyle dikkat çekiyor. Defne yaprağı faydaları arasında arındırıcı detoks özellikleri, yenileyici ve hücre yıkımıyla savaşan güçlü antioksidanlar ve metabolizmayı düzenleyen ve iyileştiren bazı bileşenler yer alır. Defne yaprağının faydalarını almak için her gün 1 bardak defne çayı içebilirsiniz.

Defne yaprağı çayı demlerken yaprakların en iyi vitamin değerlerini koruyabilmesi için doğru bir şekilde demlenmesi ve tüketilmesi gerekir.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI

Laurus cinsini meydana getiren herdem yeşil ağaç veya ağaççık görüntüsünde olan bitki türlerinin genel ismine defne denmektedir.

Akdeniz defnesi, Laurus azorica ve Laurus novocan defne türleri arasında yerini almaktadır. Elbette ki ülkemizde en çok Akdeniz defnesi kullanılmaktadır.

Defne çayı bu özel bitkinin yaprağıyla demleme tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle bu çay vücuttan fazla suyun atılması özelliğiyle bilinmektedir. Bunun gibi defne çayının daha pek çok faydası vardır.

Defne yaprağı, çoğu lezzetli yemeğe ekstra bir şeyler katabilir ve aromatik bir çay yapar ancak çiğnenmesi ve sindirilmesi zor olabileceğinden çiğ olarak veya tek başına büyük miktarlarda yenmemelidir.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağı çayı yaparken yapraklar kaynatılmaz, sıcak su ile demlenir.

1 bardak sıcak tatlı su içerisine 2 ya da 3 tane defne yaprağını atın

Bardağın üstünü kapatın ve 10 dakika demlemeye bırakın

Bu arada çay hem demlenecek hem de içilmesi gereken kıvama gelecektir.

Demlenen çayı yapraklardan arındırmak için süzgeç kullanabilirsiniz.

İçerisine ince bir dilim limon ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

DEFNE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Defne yaprağı çayı faydaları saymakla bitmiyor. Defne yaprağı iyi bir A vitamini, B6 vitamini ve C vitamini kaynağıdır. Ayrıca içerisinde kalsiyum, demir ve magnezyum bulunur.

Bu vitaminlerin hepsinin sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklediği bilinmektedir . Lif, vitamin, mineral ve antioksidan miktarını artırır. Defne yaprağı çayı mide rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çay ayrıca çok aromatiktir, bu da sinüs basıncını veya burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir.

Defne çayının faydaları şöyle sıralanmaktadır:

Vücutta olan yoğun terlemeyi azaltmaktadır.

Vücuttaki fazla suyu atmaktadır.

Göz sağlığını korumaktadır.

Göz şişkinliklerini azaltmaktadır.

Yüksek oranda antioksidan içermektedir.

Cilde iyi gelmektedir.

Uykuyu düzenini sağlamaktadır.

İştah açmaktadır.

İçinde vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Vücuttaki zararlı maddeleri ve mikropları azaltmaktadır.

Böylece ciltteki sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemektedir.

Ciltteki iz ve lekelere de bu çay iyi gelmektedir.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Defneyaprağı çayı vücut direncini sağlayarak hastalıkların oluşumunu engellemektedir. Böylece vücut güçlü ve canlı hissetmektedir.

Aynı zamanda da zararlı maddelerin birikmesine engel olmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı defne yaprağı çayının sabahları uyandıktan sonra aç karnına içilmesi ya da sindirim sistemini uyardığı ve desteklediği için yemekten önce içilmesi önerilmektedir.

Böylece kişi kendisine yoğun geçen gün temposuna hazırlayacaktır. Vücut kendini gün boyu dinç ve enerjik hissedecektir.