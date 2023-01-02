Tam bir antioksidan deposu, içen hastaneye uğramıyor! Tek tek açıklıyoruz: Adım adım müthiş tarif

Zerdeçalın faydalarından kısaca bahsedecek olursak, karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. Size vereceğimiz zerdeçallı bu içecek tarifi ile sizde zerdeçalın tüm faydalarına kendiniz şahit olabileceksiniz.

Hadi öğrenelim!

Doğanın bize sunduğu imkânlar sorunu çözmede çok daha etkilidir. Hindistan mutfağı doğal baharatları kullanmak konusunda uzmandır ve en etkili kullandıkları baharatlardan biri de zerdeçaldır.

Zerdeçalın faydalarından kısaca bahsedecek olursak, karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. Size vereceğimiz zerdeçallı bu içecek tarifi ile sizde zerdeçalın tüm faydalarına kendiniz şahit olabileceksiniz.

Malzemeler

Yarım veya bir çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı çia tohumu

Yarım bardak ananas(ortalama yarım ananas)

1 muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 bardak Hindistan cevizi sütü

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender a alıp güzelce öğütün ve homojen bir karışım elde edin. Her sabah aç karnına tüketin.