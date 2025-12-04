Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Yunan basınına verdiği röportajda Türk-Yunan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve enerji koridorları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Barrack’ın özellikle ulus-devlet yapısına ve sınırların ekonomi üzerindeki etkisine dair sözleri dikkat çekti.

Bölgesel refahın artırılması için Hazar Denizi’nden Akdeniz’e uzanan tarihi ticaret yollarını (İpek ve Baharat Yolu) örnek gösteren Barrack, mevcut siyasi yapıların bu akışı durdurduğunu savundu.

Büyükelçi, küresel bakış açısını şu sözlerle özetledi: “Geçmişten ne öğrendik? Baharat ve İpek Yolu, Doğu'yu Batı'ya bağlardı ve medeniyetlerin kaynaşması gerçekleşirdi. Bu tekrar olabilir ancak 1919'dan beri ulus-devletler tarafından engellenmiş durumdayız. Her ülkenin, her devletin farklı bir hükümet türü tarafından yönetilmesi fikri pek iyi işlemedi.”

HEYBELİADA’DAKİ OKUL EYLÜL 2026’DA AÇILACAK

Hazar Denizi’ndeki fosil yakıt kaynaklarının, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Akdeniz’e ulaşmasının önündeki engellerin siyasi olduğunu belirten Barrack, “Bu siyasi müdahaleden nasıl kurtulacaksınız? Siyasi müdahaleden refah yoluyla kurtulursunuz” ifadelerini kullandı.

Röportajda Heybeliada Ruhban Okulu’nun durumu da gündeme geldi. Konunun ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit öneme sahip olduğunu belirten Barrack, okulun açılması için ilk kez net bir tarih telaffuz etti: “Okulun Eylül 2026'da potansiyel olarak yeniden açılmasını hedefliyoruz. İlerlemeyi izlemek ve tartışmaları hızlandırmak için buradayız.”

KIBRIS’A İRİN BENZETMESİ

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin iyileştirilmesi gerektiğini savunan Barrack, ABD’nin bu süreçte bir "köprü" olabileceğini söyledi. Kıbrıs meselesine de değinen Büyükelçi, tartışmalı bir benzetme yaparak, “Sağlıklı bir vücudun ortasında bir apse (irin) barındıramazsınız. O vücudun her parçasının iyileşmesi gerekir. Kıbrıs kilit bir parça” dedi.

Büyükelçi Barrack ‘Türk-Yunan ilişkilerine hakim biri olarak, ilişkilerin, özellikle de Doğu Akdeniz bağlamında iyileştirilmesi için nasıl bir yol haritası görüyorsunuz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

HUSUMETİN BİR MANTIĞI YOK

“Bence süreç şu an başlıyor. Dünyada gördüğümüz şey, geçmişin pişmanlıklarını bir kenara bırakıp yeni bir paradigma yaratmaya yönelik yeni bir ivme. Ve bu, Yunanistan ve Türkiye ile başlamalı. Birbirine bağlı iki büyük ülkenin, yüzlerce, binlerce yıl önce yaşanmış şeyler yüzünden hâlâ husumet duymasının hiçbir mantığı yok.

Yunanistan'da harika bir yeni Amerikan büyükelçimiz var. Kendisi çok iyi arkadaşımdır. Başkanımızla bu konuyu konuştuk ve "Acaba bu iki tuğlayı yeni bir şekilde, parça parça bir araya getiren harç olabilir miyiz?" dedik. Zamanı geldi. Bu olmalı. Birbirimizle ilişki kurma konusunda yeni bir bölgesel düzenin hayata geçmesi gerekiyor. Umuyorum ki Amerika bunun gerçekleşmesi için bir köprü olabilir. Hedefimiz bu.”