4 bin avroluk çanta otobüste unutuldu! Antalya’da şoförden ders gibi insanlık

Antalya’da bir insanlık dersi yaşandı. Yurt dışında yaşayan İbrahim Gedik (80), bugün öğle saatlerinde uçakla Antalya Havalimanı'na geldi. Kentteki yakınlarının yanına gitmek için havalimanından Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AAK 414 plakalı halk otobüsüne binen Gedik, ineceği durağa geldiğinde yanındaki el çantasını oturduğu koltukta unuttu. Çantasını unuttuğunu fark etmeyen Gedik yakınlarının yanına ulaştı. Bu sırada son durağa ulaşan otobüsün şoförü Yusuf Yevlal, koltukta unutulan çantayı fark etti. Çantayı alan Yevlal, içinde cep telefonu, pasaport ve 4 bin avro bulunan çantayı duraktaki görevlilere teslim etti. Görevliler cep telefonundan ulaştıkları Gedik'e, çantasını otobüste unuttuğunu söyledi. Büyük mutluluk yaşayan Gedik, çantasını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'den teslim almak için belediyeye geldi.

10 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan şoför Yevlal ve Gedik'i makam odasında ağırlayan Özdemir, çantasını Gedik'e verirken, şoför Yevlal'a da teşekkür belgesi verdi.

“İyilik bulaşıcıdır”

İbrahim Gedik ile konuşan Özdemir, “Antalya'ya hoş geldiniz. Gelir gelmez küçük bir kaza yaşamışsınız. Unuttuğunuz telefondan arkadaşlarımız size ulaşmış. Biz de size ait olanları teslim etmek adına bir araya geldik. Yusuf Bey'e de belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Sadece görev bilinciyle değil, ahlaki bilinçle de hareket ettiğimizin çok büyük göstergesi. Tavrı bizleri çok mutlu etti. İyilik bulaşıcıdır. Bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Çantasını teslim edenlere teşekkür eden İbrahim Gedik, “Otobüse bindiğimde çantamı yanıma koymuştum. İnerken unuttum. İçerisinde pasaportum, para, telefonum her şeyim vardı. Herkese olmaz böyle bir şey" diye konuştu.

Yusuf Yevlal ise “Beyefendi havalimanında araca bindi. Otobüsten inerken de çantasını unutmuş. Çantayı buldum ve tutanak karşılığında görevlimize teslim ettim. Çantada telefonu, pasaportu ve yüklü miktarda döviz vardı. Ben çantayı aldığımda içine bakmamıştım. Görevliyle birlikte açıp baktık. Tutanak altına aldık ve teslim ettik. İnsanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

Yevlal'ın, otobüs içerisinde çantayı bulma anı, araçtaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.