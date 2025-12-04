Bağırsak düşmanına doğal darbe! Vücuttaki parazitleri patır patır döküyor

Yüzyıllardır halk arasında kullanılan bu besinlerin vücut direncini güçlendirdiği, sindirim sistemini rahatlattığı ve istenmeyen misafirlere karşı adeta içten bir temizlik sağladığı ifade ediliyor.

Özellikle sabah aç karna tüketilen sarımsak ve çörek otunun, düzenli kullanımda bağırsak dengesine katkı sunduğu, zerdeçal ve zencefilin ise mide ve bağışıklık üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Yeşil çay da vücudu arındıran özellikleriyle bu doğal zincirin tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Ancak tüm bu besinlerin tedavi değil, yalnızca destekleyici olduğu vurgulanıyor.

Sarımsak: Aç karna tüketildiğinde sindirim sistemini harekete geçirdiği, bağırsaklardaki istenmeyen yapılar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Halk arasında “doğal süpürge” olarak anılıyor.

Zerdeçal: Bağışıklık sistemine destek verdiği, mide ve bağırsaklardaki dengeyi korumaya yardımcı olduğu ifade ediliyor.