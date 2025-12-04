Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı

HABER MERKEZİ

Özel Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde çalışan ve hastalar adına sahte reçeteler düzenleyen Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ı hırsızlığını perdelemek için fonlu medya pişkinlikte sınır tanımıyor. Mütedeyyin kesimi hedef göstermesiyle bilinen ve provokatif yayınları sebebiyle sık sık cezaevine giren fondaş gazeteci Timur Soykan, ‘prof vicdan’ diyerek aklamaya çalıştığı ve uzun uzun yazılar kaleme aldığı profesörü aklamak için devreye Sözcü gazetesi girdi. Kamu zararının 112 milyon değil, 112 bin TL olduğunu iddia eden Sözcü gazetesi, skandalın ortaya çıkmasının ardından bahse konu paranın da ödendiğini belirterek; hırsızlık yolsuzluğun üzerinin kapatılması için çaba harcadı. CHP’nin borazanı Sözcü gazetesi, bugünkü nüshasında birinci sayfasından ‘Ayten hocaya adalet’ başlığıyla duyurduğu haberinde aklama operasyonu yaptı. Sözcü, Erdoğan’ın avukatı Çağrı Bağatur’a dayandırdığı haberinde, konuyla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, bir dönem gazetemizde yazarlık yapan merhum Hüseyin Üzmez üzerinden kamuoyu oluşturup “intikam alınıyor” algısına giriştiler.

HIRSIZLIĞI PERDELEMEYE ÇALIŞTILAR

Skandal haberde Erdoğan’ın avukatı Çağrı Bağatur’un, SGK’nın zarar tespitinin “112 milyon değil 112 bin TL olduğu” söylemine geniş yer verilirken, bahse konu paranın da faiziyle ödendiği belirtildi. Haberde SGK’nın faiz ve cezalarla birlikte talep ettiği 204 bin TL’nin Erdoğan tarafından ödendiği ayrıntısını, dosyanın en kritik bölümü olmasına rağmen yolsuzluk ve hırsızlıktan bahsedilmedi. Öte yandan konu mütedeyyin kesime geldiğinde benzeri görülmemiş bir itibar suikastına girişen sekülerlerin sıra kendi yandaşlarına geldiğinde hırsızlığı bile perdelemesi, kiralık medyanın nasıl iki yüzlü bir tavır sergilediğini gözler önüne serdi.

