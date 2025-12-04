Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da düzenlenen Güvenlik Toplantısı ardından kameralar karşısına geçti. Türkiye ve İstanbul’da suç ve suç örgütleri ile yapılan mücadeleyi anlatan Yerlikaya, suç sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

"İstanbul’da suç sayısı azaldı"

"İstanbul’da tüm suç türlerinde önemli düşüşler yaşanıyor" diyen Yerlikaya, "İstanbul’da kişilere karşı işlenen 10 önemli katalog suçunda 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısı 9 bin 45 idi. Bu sayı 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130’a geriledi. Aylık bin 915 daha az olay meydana geldi. Düşüş oranı yüzde 21. Aydınlatma oranı ise 1.6 puan artarak yüzde 99,5’e yükseldi. Bu dönemde çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve konut dokunulmazlığı ihlali yüzde 41, kasten yaralama yüzde 16 azaldı. Bir diğer başlık mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç. İstanbul’da 2022 yılında aylık 4 bin 95 olan olay sayısı, bu yıl bin 873 azalarak 2 bin 222 oldu. Düşüş oranı yüzde 45,7. Aydınlatma oranımız 19 puan arttı yüzde 92,8 e çıktı. İstanbul genelinde otodan hırsızlık yüzde 83, evden hırsızlık yüzde 69, kapkaç yüzde 78, yankesicilik yüzde 63, motosiklet hırsızlığı yüzde 58 azaldı" ifadelerini kullandı.

"Suç sayılarında Avrupa’nın gerisindeyiz"

Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de yaşanan suç sayılarını kıyaslayan Bakan Yerlikaya, "2023 yılında yüz bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı ülkemiz genelinde 66 idi. 2024 yılında bu rakam 34’e, 2025 ilk 11 ayında 19,9’a düştü. 2024 yılında evden hırsızlı olayı ülkemizde 34 iken, bu rakam Birleşik Krallıkta 367 yani ülkemizden 11 kat daha fazla. Fransa 328, İsveç 317, İspanya 169, Almanya’da 140. 2024 yılında yüz bin kişiye düşen dolandırıcılık suçu olay sayısı Türkiye’de 125 iken, bu rakam İsveç’te 2 bin 19, Almanya’da 879, Norveç’te 528, İspanya’da 218. 2024 yılında yüz bin kişiye düşen yağma ve gasp olayları sayısı Türkiye’de 14, İspanya’da 131, Birleşik Krallık 117, İsveç’te 83, Almanya’da 17. 20024 yılında yüz bin kişiye düşen cinsel saldırı olay sayısı Türkiye’de 10, Norveç’te 130, İspanya’da 40, Almanya’da 16. Yüz bin kişiye düşen kasten öldürme suçu olay sayısı Türkiye’de 2,3. Bu rakam İsveç’te 4.7, İspanya’da 4,3. Yine kasten yaralama suçu olay sayısı Türkiye’de 411 iken, İsveç’te 842, Birleşik Krallık’ta 767, Fransa’da 506. Son olarak motorlu araç hırsızlığı suçu olay sayısı. Türkiye’de yüz bin kişiye düşen sayısı 4 iken, Birleşik Krallık’ta 527, Fransa’da 208, İtallya’da 172, İsveç’te 125, İspanya’da 69, Almanya’da 36. Siber suçlarla ilgili olay sayısı Türkiye’de 138, İspanya’da 835, Norveç’te 536, Frnasa’da 523, Almanya’da 156. İşte ülkemiz ve Avrupa ülkelerindeki veriler bunlar" şeklinde konuştu.

"339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık"

İstanbul’da organize suç örgütleri ile mücadelenin verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Son 2.5 yılda İstanbul’da 205’i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, 79’u narkotik, 55’i siber suçlarla mücadele olmak üzere toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik. 6 bin 31 şahsı tutukladık. İstanbul’un her sokağında biz varız. Suç ve suçlarla mücadele devamlılık arz eden bir mücadeledir. Kahraman güvenlik güçlerimizde bu azim fazlasıyla mevcuttur. Şehir eşkıyalığına savunan her kim varsa karşılarında biz varız. Hiçbir şehir eşkıyasının vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Sanal medyada sürekli köpürtülen o suç örgütleri ile ilgili neler yaptık. Bu yapıların 11 elebaşından 8’i yurt içi ve yurt dışındaki cezaevindeler. 3’ü yurt dışında firaridir. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Bu şehir eşkıyalarının da ülkemize getirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 11 örgütün toplam bin 626 üyesi yurt içinde, 65’i yurt dışında cezaevinde. 58 farklı ülkede 560 şahsın yurt dışında iadesini sağladık. Son 2.5 yılda kırmızı bültenle toplam bin 270 yabancı şahsı yakaladık. Suçla mücadelede bizim çizdiğimiz vizyon işte budur" diye konuştu.

"Siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın"

Gençlere de çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençlerimize sesleniyorum. Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Sakın siber dünyanın karanlık dehlizlerinde kaybolmayın, eşkıyalığına yeltenenlere prim vermeyin. Sakın onlara yaklaşmayın" dedi.

Son yıllarda gençleri kullanan motosikletli çetelere de değinen Yerlikaya, "İstanbul’da 2024 1 Ocak 30 Kasım arasında motosiklet intikal edip ateşli silah kullanılan 50 olay meydana gelmişti. 2025 yılı aynı döneminde olay sayısı yüzde 42 azaldı ve 29’a düştü. Ülkemiz geneline 2023 yılında motosikletle intikal edilip ateşlik silah kullanılan olay sayısı bin 735 idi. Geçen yıl olay sayısı 415’e, bu yılın ilk 11 ayında Türkiye genelinde 213’e düştü. Biz bunun 1’ine bile razı değiliz, bitirmeye de kararlıyız. Kaskların altına gizlenen korkaklar bilsinler ki o kasklar onları kurtaramayacak.