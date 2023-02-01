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Teknoloji Tam 50 bin yıl sonra! Yeşil Kuyruklu Yıldız Dünya'ya yaklaşıyor
Teknoloji

Tam 50 bin yıl sonra! Yeşil Kuyruklu Yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

2022 yılının mart ayında Jüpiter'in yörüngesinde tespit edilen Yeşil Kuyruklu Yıldız, 2 Şubat'ta Dünya'ya yakın bir noktadan geçecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 16:59:00 -
Tam 50 bin yıl sonra! Yeşil Kuyruklu Yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Yeşil kuyruklu bir yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor. Merakla beklenen yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağı belirtiliyor.

Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’ya yaklaşıyor. İlk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edilen yeşil kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağı ifade edildi. C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan yıldızın bu süre zarfında en parlak halinde olacağı belirtildi. NASA’dan yapılan açıklamada, “Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemezler, ancak aynı şekilde parlamayı sürdürürse görülmesi kolay olacak. Karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesi mümkün” ifadeleri kullanıldı.

Merakla beklenen yıldızın Güneş’e en yakın geçişini ise 12 Ocak’ta yaptığı kaydedildi.

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