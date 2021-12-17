Tam 444 okul servisine trafikten men cezası!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada okul servis araçları ve personelinin denetlendiği belirtildi..

12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamada okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki umuma açık yer, park, bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle tütün mamullerinin satışı yapılan yerlerin gün boyunca denetlenmesine devam edildiğinin aktarıldığı açıklamada, bu kapsamda 63 bin 783 okul servis aracının denetlendiği ifade edildi.

İnsanların can güvenliği açısından tehdit oluşturan durumlara göz yumulmayıp işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, uygulamada; 244 sürücüye "emniyet kemeri takmamak", 283 sürücüye "araç muayenesi yaptırmamak", 168 sürücüye "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine" uymamak, 61 şoföre fazla yolcu taşımak ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 1969 cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, idari para cezasının yanı sıra eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edilirken 12 sürücünün belgesi geri alındı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan toplam 694 şahıs yakalandığı, 8 kayıp çocuğun da bulunduğu, 24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan 33 bin 940 kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonlu, iddia ve ganyan bayisi, içkili yerler gibi umuma açık olan yerlerin yanı sıra park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin gün boyunca denetlendiği ve 25 işyeri hakkında idari işlem yapıldığı aktarıldı. (İLKHA)