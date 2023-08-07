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Yaşam Tam 38 bin TL değerinde! Yolda yürürken buldu
Yaşam

Tam 38 bin TL değerinde! Yolda yürürken buldu

Yeniakit Publisher
2023-08-07 19:48:00 -
Tam 38 bin TL değerinde! Yolda yürürken buldu

Zonguldak’ta 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevim Saraçlı yolda yürürken, 38 bin TL değerinde İphone 12 marka telefon buldu.

Zonguldak’ta 2 çocuk annesi Sevim Saraçlı(43) Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokakta evinden çarşıya indiği sırada kaldırımda yürürken piyasa değeri 38 bin TL olan İphone 12 marka telefon buldu.

Telefonu bulduğu anda şaşlık yaşayan Saraçlı hemen telefonu alarak sahibine ulaşmaya çalıştı.

Ancak tuş kilidi nedeni ile sahibine ulaşamayan Sevim Saraçlı Zonguldak Belediyesi zabıta müdürlüğüne telefonu ulaştırmak için yola koyuldu.

2 çocuk annesi Saraçlı belediye binasının önüne geldiği sırada telefonun sahibi, telefonun kaybolduğunu farkederek telefonunu aradı.

Saraçlıya ulaşan telefon sahibi, telefonun kendisinin olduğunu söyleyerek belediye binası önünde buluşarak telefonunu almak istediğini ifade etti.
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Kent merkezinde esnaflık yaptığı öğrenilen ve ismini vermek istemeyen kişi telefonunu Saraç’dan alarak, duyarlı davranışı için teşekkür etti.

Sevim Saraçlı, “Telefonu gelirken buldum. Mithatpaşa’de mermercinin orada yerde buldum. Teslim ettim. Yokuş aşağıya iniyordum. Bizim orada yol kenarında buldum. Telefonun sahibi aradı. Telefonu açtım belediye müdürlüğüne vereceğim dedim. Dışarıda bekliyorum dedim. Geldi aldı telefonu. Çok mutlu oldu. Henüz parasının ödenmediğini söyledi” dedi.

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