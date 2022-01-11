  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tam 333 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kütahya'da yakalandı
Yerel

Tam 333 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kütahya'da yakalandı

Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından 333 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şahısişlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:47:00 -
Tam 333 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kütahya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Halil İbrahim G'nin (49) Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay