Tam 3 milyon kişiye yapıldı İşte çöktü dedikleri sağlık sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık sistemiyle de dünyaya örnek oluyor.

Erdoğan'ın "hayalim" diye ifade ettiği devasa şehir hastaneleri ölümcül koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye'yi dimdik ayakta tuttu.

Şehir hastanelerine karşı çıkan muhaliflerin 'sağlık sistemi çöktü' şeklindeki algı operasyonlarını yerin dibine sokan bir gelişme daha yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını duyurdu.

Twitter'daki hesabından açıklama yapan Koca, "Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı" dedi.