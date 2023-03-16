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Dünya Tam 226 uçak! Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat çeken Türkiye hamlesi
Dünya

Tam 226 uçak! Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat çeken Türkiye hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 18:44:00 -
Tam 226 uçak! Birleşik Arap Emirlikleri, dikkat çeken Türkiye hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Yardım operasyonunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçakla toplamda 7 bin 249 ton yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 7 Mart'taki haberinde, "BAE yardımlarının, 30 günden beri Suriye'deki depremzedelere kesintisiz şekilde sürdüğü" belirtildi. Haberde, Suriye'ye bugüne kadar 151 kargo uçağıyla toplam 4 bin 925 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı ifade edilmişti.

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