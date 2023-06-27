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Yaşam Tam 2 milyon lirayı orada unuttu
Yaşam

Tam 2 milyon lirayı orada unuttu

Yeniakit Publisher
2023-06-27 12:21:00 -
Tam 2 milyon lirayı orada unuttu

Erzincan'da bir vatandaş, markette 2 milyon lirasını unuttu.

Erzincan’da özel bir markette kasiyer olarak çalışan kadın bulduğu 2 milyon TL’yi sahibine teslim etti.

Erzincan Merkez Taksim Mahallesi’nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti.

Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı.

Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz’ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler.

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